Motorine zam geldi

Haber: Birol Ertunç

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada 22 Ekim itibariyle motorine 9 kuruş zam yapıldığı bildirildi.

POMPADA 7 KURUŞ ARTIŞ

EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verdi.

ÖTV POMPAYA YANSIMAYACAK

EPGİS bir diğer açıklamasında ise yapılan ÖTV düzenlemesi ile motorinin litresinde 2 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, ancak artışın ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.