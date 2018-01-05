Haber: Semih Baykal

Yeni Yılda peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 7-9 kuruş zam yapılması beklendiğini açıkladı. PÜİS’ten yapılan açıklamada, “06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.” denildi. İran´da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aştı.