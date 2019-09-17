Motorine zam

Haber: Birol Ertunç

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, motorinin litre fiyatına 17 Eylül itibariyle zam yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre motorine 7 kuruşluk zam yapılırken, zammın pompa fiyatlarına yansıtılacağı bildirildi.

EPGİS 10 gün önce ise LPG otogazda 3 kuruşluk zam yapıldığını duyurmuştu.

FİYATLARIN HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.