Haber:Semih Baykal



İlimiz sağlık mahallesi M. Zekai Konrapa bulvarı üzerinde ilerleyen Atilla Soğullu yönetimindeki 14 Eu 100 plaklı minibüse, şair Şinasi sokak üzerinde ilerleyen Samet Bayraktar yönetimindeki 16 SFF 51 plakalı motorsiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan devrilirken, motorsiklet sürücüsü ve kız arkadaşı minibüsün içine girerek sıkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen UMKE ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Bayraktar ve Gündüz sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü ve kız arkadaşı 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MOTORSİKLET AŞKLARI SOSYAL MEDYADA

Kazada yaralanan ve minibüs içerisinde sıkışan mıtorsiklet sürücü Bayraktar ve koz arkadaşı Gündüz’ün motorsiklet tutkunu oldukları sosyal medyada paylaştıkları videolarla görüldü. Motorsiklet tutkusu iki genç kaza yaptıkları motorsikletle önceki gün video paylaştıkları görüldü.