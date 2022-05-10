Motorunun değerinin iki katı ceza yedi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motorize ekipleri, Çamkent Kavşağında gerçekleştirdiği motosiklet uygulaması sırasında 14 ABE plakalı motosiklet sürücüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü G.Y.’nin ehliyetinin olmadığı, motosikletin muayenesinin, sigortasının, dikiz aynalarının bulunmadığı, abart egzoz kullandığı ve motosikletin motor numarasının plakayla eşleşmediği ve çenç olduğu tespit edildi.

Motorize trafik ekipleri, piyasa değeri 5 bin lira olan motosikletin sürücüsüne iki katı olan 10 bin lira trafik para cezası kesilirken, motosiklet otoparka çekildi. G.Y. ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.