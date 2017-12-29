Haber: Semih Baykal

İlimizde son 6 ayda meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında ekipler, çok sayıda olayı aydınlattı. Olayla ilgili ekipler, S.B. isimli şahsı Düzce’de yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ilimize getirilerek, İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. S.B. isimli şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.