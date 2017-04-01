HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay Sokak'ta 14 DS 984 plakalı motosikkletityle seyir halinde olan Dindar Sarıarslan Yetiş Sarıoğlu yönetimindeki 34 NTP 20 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Dindar Sarıarslan ve motosikletin arkasında oturan arkadaşı Mehmet Emir Doğan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Sarısarlan ve arkadaşı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Dindar Sarıarslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan Doğan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.