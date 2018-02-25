Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bir yıl içerisinde Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim gören motosiklet sevdalısı Mert Uslupat ile Muratcan Şahin, kullandıkları motosikletlerle geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Yine 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde aynı okulda öğrenim gören iki öğrenci de kullandıkları motosikletlerle kaza yaparak yaralandıkları gerekçesiyle eğitimlerine ara vermek zorunda kaldılar.

OKUL HAREKETE GEÇTİ

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 2 öğrencilerini motosiklet sevdası yüzünden hayatlarını kaybetmesi ve 2 öğrenin de yaralanmasının ardından duyarlı öğretmenlerin girişimleriyle trafik eğitim seminerlerine başlanıldı. Yapılan girişimler sonrası Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görev yapan motosikletli trafik polisi Ercan Bayraktar ile eğitimci trafik polisi Orhan Sağlam, alınan özel izinle okula davet edildi. İlk eğitim 9/E sınıfı öğrencilerine verildi.

ÇOCUKLARIMIZIN BAZILARI MOTOSİKLET AŞKIYLA YANIP TUTUŞUYOR

2 öğrencilerini kaybeden ve 2 öğrencinin de geçirdiği motosiklet kazası sonra eğitime ara vermek zorunda kalınmasının ardından, öğrencilere trafik eğitimi verilmesi gerektiğini belirten duyarlı öğretmenler çarpıcı açıklamalarda bulunarak; “Bazı öğrencilerimiz gerçekten motosiklet aşkıyla yanıp tutuşuyor. Okula motosikletleriyle okula gelen bu öğrenciler okul çıkışı adrenalin yaşamak için ara sokaklarda, caddelerde şov yapma peşindeler. Bu şovlar sonucu ölüm ve yaralama olayı yaşanıyor. Motosiklet sevdalısı 2 öğrencimizi kaybettik, 2 öğrencimiz de yaralanarak eğitime ara vermek zorunda kaldı. Okulumuza eğitim vermeye gelen motosiklet trafik polisi Ercan beyi ve trafik motosikletini gören öğrenciler adeta çılgına döndüler. Eğitimci trafik polislerimizden edinilen bilgiler doğrultusunda bir çok motosiklet sevdalısı öğrenci kullandıkları motosikletlerle şov yapmamı kararı aldıklarını bizlere ilettiler. Tek isteğimiz bu tür meraklı olan öğrencilerin sık sık trafik polisleriyle bir araya gelmesini ve onlardan bilgiler almasını istiyoruz. Bu eğitimlerimiz başka öğrencilerimizin canı yanmaması için, genç yaşta çocuklarını kaybeden anne ve babaların gözyaşlarının akmaması için sürdürülmesini istiyoruz” diye konuştular.





