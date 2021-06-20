Motosiklet sürücülerine geçit yok





Sadece yayaların kullanıma açık olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bazı kurye motorların seyir etmesinin artması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri hafta sonu uygulama gerçekleştirdi.

Trafik yetkilileri, kurye motosikletlerin sadece ara sokaklardan karşıdan karşıya geçme halkalı bulunduğunu ve yol boyunca seyahat etmelerin yasak olduğunu belirterek geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Kurallara uymayan motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak hakların yasal işlemler yapıldı. Yapılan uygulamada kural tanımayan her bir motosiklet sürücüsüne 140’ar TL adli para cezası kesildi. Trafik yetkilileri, kapalı alan olan İzzet Baysal Caddesinin sadece yayalara ait olduğunu belirterek, cadde üzerinde hız yapanlara yönelikte her gün denetimlerin süreceğini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 13:22