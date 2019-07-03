Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

İlimiz Stadyum Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen Trafik ekipleri kazaya karışanlara yanlarında kaza tespit tutanağı bulundurmaları konusunda uyardı.

Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı


Haber: Aysun Beykoz

Kaza öğleden sonra 1 buçuk sıralarında Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 AGR 399 plakalı araç sürücüsü Parkalan Sokaktan Stadyum Caddesine doğru çıktığı sırada cadde üzerinden İsmet Paşa Caddesi yönüne seyreden 14 BJ 975 plakalı motosiklet sürücüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada motosiklet ve arabada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Trafik ekipleri ayrıca olası kazalara hazır olmak adına taraflara yanlarında kaza tespit tutanağı bulundurmalarını söyledi ve tutanağın nasıl doldurulacağı konusunda bilgi verdi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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