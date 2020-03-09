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​​​​​​​Motosikletle caddeye giren yandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik motor ekipleri, araç trafiğine kapalı olan alana motosikletleriyle giren sürücüleri affetmiyor.

​​​​​​​Motosikletle caddeye giren yandı

Haber: C. Kutay Aykan

Dönemin Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz tarafından araç trafiğine kapatılan ve yayalara açılan İzzet Baysal Caddesine giriş yasağı olan motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalar havaların ısınmasıyla birlikte başladı. Motosikletleriyle hem yayalara zor anlar yaşatan hem de aşırı sürat yapan sürücülere ceza üstüne ceza yağdı.

Trafik motor ekipleri, yasak olmasına rağmen caddede sürüş yapan motosiklet sürücülerine kurallara uymadıkları ve eksik evrakları nedeniyle 420 TL ceza kesildi. Trafik yetkilileri, motosiklet sürücülerini uyararak; “Yasak olmasına rağmen caddeye giriş yapan motosiklet sürücüleri, kesinlikle bu kurala uyması gerekiyor. Aksi taktirde cezai işlem yapılacaktır. Yayalara ait olan bu yol, başkaları tarafından kullanılamaz” dediler.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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