MSÜ tanıtım programı yapıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tanıtım programı, Merkez İlçede bulunan lise kademesindeki okulların katılımlarıyla Bolu Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. MSÜ Öğretim Üyeleri Alb. Doç. Dr. Efdal As ve Doç. Dr. Arif Sarı'nın sunumlarıyla başlayan ve yoğun katılım sağlanan program 2 gün süren program bugün sona erdi. Öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi hakkında bilgi veren MSÜ Öğretim Üyeleri Alb. Doç. Dr. Efdal As ve Doç. Dr. Arif Sarı’ya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.