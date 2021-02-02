MTV ve vize ücretleri alınmasın

Haber: Aysun Beykoz

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fırat, "Covid-19 salgını başladığı günden bu yana tüm esnafımız çok zor günler geçirmekte. Devletimiz imkanları çerçevesinde bizlere 3 ay boyunca biner TL olmak üzere toplam 3 bin TL gelir kaybımız karşılığında hesaplarımıza yatacaktır. İlk bin TL'ler hesaplarımıza yattı. Hepimizin dileği bu 3 aylık desteğin sonunda aşılarında yapılmasıyla hayat normalleşir ve başka destekler almadan kendi kendimize tekrar yetmeye başlarız. Pandeminin devam etmesi halinde ise bu desteklerin devam etmesi gerekir" dedi.

Ocak ayının kendileri için ekstra masraf ayı olduğunu hatırlatan Fırat, "Ocak ayı bizim için ekstra masraf demektir. Gerek belediye vizelerimiz gerek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

taksitlerimizi bu ay içerisinde yatırmak zorundayız. Yıllık vize işlemleri için alınan 595 TL'nin de pandemi sebebiyle alınmaması esnafımıza nefes aldıracaktır" diye konuştu.

MTV ödemelerinin de alınmaması yönünde bir kararın şoförlere biraz daha rahatlama sağlatacağını belirten Başkan Fırat, "Cumhurbaşkanımızdan özellikle isteğimiz toplu taşıma araçları için alınan MTV pandemi sebebiyle almaz ise, zor günler geçiren ve ekonomik sıkıntı içinde olan esnafımız için ayrı bir destek ve moral olacaktır" ifadelerini kullandı.