Muafiyet listesine ilave

Haber: N. Halid Altundal

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında bir araya geldi. Valilik Abant Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda sokağa İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler konusu görüşüldü. Toplantıda Hıfzıssıhha Meclisi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere ekleme yaptı.

Buna göre kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilere;

1. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahiplerinin,

2. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonlan düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerlerin,

3. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personelin de ilave edilmesine karar verildi.