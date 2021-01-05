Muayene ücretleri de arttı

Haber:N.Halid Altundal

2021 yılı ile birlikte yeni zamlar da devreye girdi. Araç muayene ücretlerinde tarife 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.

Yapılan düzenlemeye göre 2021’de uygulanacak araç muayene ücretleri KDV dahil otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için 462,56 TL’den 503,86 TL’ye; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorkler için 342,2 TL’den 372,88 TL’ye; traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için 174,64 TL’den 189,98 TL’ye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 13:13