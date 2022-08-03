Muaythai’de Bolu’yu temsil etti

Haber: Uğur Balaban

Muaythai Spor Toto Süper Ligi 2. Ayağı müsabakaları Tarihi Kurşunluhan'da gerçekleştirildi. Muaythai Spor Toto Süper Ligi 2. Ayağı müsabakalarına Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, As Başkan Şakir Bayramoğlu ve Süper Lig Başkanı Hakan Şahade ile sporcular ve antrenörleri katıldı.

Gamze Tost Bolu’yu temsil etti

Türkiye Muaythai Federasyonunun ilk defa bu sene uygulamaya başladığı Spor Toto Muaythai Süper Ligi’nde Bolu’yu 54 kg profesyonel Bayan Milli sporcumuz Gamze Tost temsil etti. Karşılaşmada Ordulu rakibi Berna Tut’a kaybeden Gamze Tost mücadelesi ile takdir topladı.

Kıyasıya müsabakalar yapıldı

Müsabakada 54 kilogramda İstanbul'dan Mecit Yusuf Coşkun rakibi Samsun'dan Yasin Muhittin Can ile 54 kilogram Ordu'dan Berna Tut rakibi Bolu'dan Gamze Tost ile 71 kilogramda Tekirdağ'dan Hüseyin Torunoğlu Kayseri'den rakibi Fatihcan Güncü ile 60 kilogramda Manisa'dan Nur Fulya Gerek rakibi Aydın'dan Fadime Atalay ile 75 kilogramda İstanbul'dan Galip Çelik rakibi Iğdır'dan Ali Kelat ile, 67 kilogramda Manisa'dan Cemile Aykoç rakibi Afyon'dan İrem Yıldırım ile son olarak 130 kilogramda Antalya'dan Batuhan Koç rakibi 105 kilogramda İstanbul'dan Veysel Turan Şahin ile karşılaştı.

Diğer müsabakalarda kazanan sporcular ise İstanbul'dan Mecit Yusuf Coşkun, Ordu'dan Berna Tut, Tekirdağ'dan Hüseyin Torunoğlu ve Antalya'dan Batuhan Koç oldu.

Madalya ve kupaları takdim edildi

Şampiyonada rakiplerini yenen sporculara madalya ve kupaları ile Manisa'yı simgeleyen ürünlerden oluşan hediyelerini Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız tarafından verildi.

Muaythai Federasyon Başkanı Yıldız’ın açıklaması

Amaçlarının Milli Takımı en iyi seviyeye getirmek Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ise 2023 yılı Avrupa şampiyonası seçmelerinin yarı final ayağının gerçekleştiğini söyledi.