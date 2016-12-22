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    • MÜBADELE DÖNEMİ HEMŞERİLERİMİZE ANLAMLI ZİYARET

    Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Mübadele döneminde Göynük’ten İstanbul’a giden ve sonra anlaşma bozulunca Bursa Mudanya Göynüklü köyüne yerleşen Göynüklülerle tanıştı.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 07:39
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    MÜBADELE DÖNEMİ HEMŞERİLERİMİZE ANLAMLI ZİYARET
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    Kazan, Göynüklü Köyü Dernek Başkanı Orhan SAMAST, Köy Muhtarı Turgay DEMİRCİ ve Göynüklü Köyü sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

    Köy ziyaretinin ardından Taraklı Belediye Başkanı Tacettin ÖZKARAMAN ile Bursa Görükle Mübadele Evi Müzesi’ni de ziyaret eden Kazan, Rumeli Dernekler Federasyonu Başkanı Şuayip TOPRAK ve Bursa Lozan Mübadeilleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Ali KORKUT bey ile mübadele dönemine ilişkin sohbetler gerçekleştirdi.

    KİM BU GÖYNÜKLÜLER?

    Mübadele çeşitli amaçlar için Devlet’in kendi ülke yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göynük’lülerin Bursa’nın Mudanya İlçesine yerleşmeleri de Mübadele dönemine dayanmaktadır. Göynüklü’nün kuruluşu Sultan Yıldırım Bayezid’in İstanbul’un fethi için oluşturmaya çalıştığı kültürel ve etnik zemininin bir parçasıdır. Çünkü o yılarda Yıldırım Bayezid yine Göynük ve Torbalı civarlarından bir kısım ahaliyi İstanbul ve çevresinde İslam Mahallesi oluşturmak için getirmiştir. Getirdiği bu koldan bir kısım Göynük’lü Ankara Savaşı sonrası çıkan kargaşadan nasiplerini alıp Bursa’ya, bir kısmı ise Tekirdağ civarına yerleşmiştir.

    Birleşik Medya Ajansı (BMA)

    Anahtar Kelimeler: Göynük, Belediye, Başkanı, Kemal, Kazan

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