“MÜCADELEMİZ KARŞILIĞINI BULDU”

Haber: Volkan Yılmaz

Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Harun Ceylan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, malum konfederasyonun ve sendikanın, iş kollarının değişikliğine yönelik itirazlarına karşı, bakanlıklara ısrarla yazılar yazmış ve emek veren işçinin hak ettiği yerde olması için mücadelede bulunmuştuk. Mücadelemiz bu gün karşılığını bulmuş ve Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerimizin asıl iş kollarına geçmeleri için gerekli yazı yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere Hak- İş Konfederasyonu Genel Başkanı, sendikasının menfaati için defalarca Cumhurbaşkanlığına, TBMM’ye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına giderek işçilerin mevcut iş kollarında kalması için müracaatlarda bulunmuştu. Karşılık bulamayan Malum Konfederasyon Genel Başkanı, Konfederasyon olarak bir bildiri yayınlamış ve bildiride iş kollarının mevcut şekilde devam etmesini talep etmişti. Bu bildirinin acı olan tarafı ise 696 KHK’lılar sayesinde yetki alan malum sendikanın genel başkanı da imza atmıştı.

Biz Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, 1999 yılından beri özellikle Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolunda çalışanların yaptıkları iş gereği asıl iş kolunda görülmesi, hak ettikleri kadroya geçmeleri için mücadelemizi sürdürmekteyiz. Hükümetin 02.04.2018 tarihinde yürürlüğe koyduğu uygulamaya da itiraz eden sendikamız, işçilerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini her platformda dile getirdi.

Mücadeleden bıkmayan sendikamız son olarak 09.10.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazdığımız yazıyla; işkolu farklı olan sürekli işçilerin 17 no’ lu sağlık ve sosyal hizmetler işkolundan tescilinin SGK’ ya bildirilmesi için yazılı talepte bulunduk.

Bu gün ise yaptığımız mücadelelerin sonuçlarını aldık. Malum konfederasyona ve sendikalarının 696 KHK’ lı işçilerin asıl iş kollarına geçmelerine yaptıkları itirazlara rağmen Çalışma Genel Müdürlüğünün yazdığı yazıyla işçilerimizin 1 Kasım itibariyle asıl iş kollarına geçecek olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bütün işçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Her zaman emekten ve alın terinin hak ettiği karşılığı alması için mücadele eden Sendikamız, işçinin yanında olmayı sürdürecektir.”