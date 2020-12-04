“Mücadelemizi sürdüreceğiz”

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu(TÜBAKKOM) ile Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin yıldönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yapıldı. TÜBAKKOM ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Fatma Kubilay tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişler ve bunun sonucunda da toplumsal alanda görünebilir olup, çalışma hayatına katılabilmişlerdir. 5 Aralık 1934’te Anayasamızda ve seçim kanunumuzda yapılan değişikliklerle Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdir. Bundan sonra ilk olarak belediye ve muhtarlık seçimlerine katılan kadınlarımız, 1935 yılında yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili ile Mecliste yer almıştır” ifadelerine yer verildi.

“HALA KADINLARIMIZIN EŞİT YURTTAŞ OLAMADIKLARI AÇIKTIR”

Fatma Kubilay açıklamasında ayrıca, “Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesini kutladığımız bugün, maalesef kadının en temel insan hakkı olan yaşam hakkının elinden alındığı bir süreci yaşamaktayız. Karar alma mekanizmalarında kadının eşit temsille yer alması gerektiğini savunan ve mücadele eden kadınlar olarak bizler bugün kadınların kendi hayatlarıyla ilgili karar aldıklarında bunu canlarıyla ödediklerini görmenin büyük ıstırabı ve öfkesi içerisindeyiz. Cumhuriyetle birlikte kadının erkekle eşit bir yurttaş olması yönünde önemli adımlar atılmış ve bu yönde yasal düzenlemeler yapılmışsa da; bugün hala kadınlarımızın ‘eşit yurttaş’ olamadıkları açıktır. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında yeterince yer almamaktadır” dedi.

“HUKUKİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının devletin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Kubilay açıklamasının devamında şunları söyledi: “Kadının özgür ve eşit bir birey olduğunun kabul edilmesi kadının insan haklarının ihlalini ortadan kaldıracaktır. Bunun için de devletin, başta eğitim olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte koordineli ve samimi olarak toplumda kadına bakış açısını değiştirecek, zihniyet dönüşümünü yapacak politikalar üretmesi ve uygulamaya koyması zorunludur. Bireylerin ve toplumun zihniyet dönüşümünü sağlayacak bilimsel çalışmaların ve buna bağlı hukuki değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Kız çocuklarının kesintisiz laik eğitim alması, kadın istihdamını arttıracak politikalar üretilmesi, erken yaşta evlenmelerle etkin mücadele edilmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilmesi gibi kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar hızla atılmalıdır. Tüm bunların yapılabilmesi içinde kadın bakış açısına sahip kadın milletvekili sayısının artmasının gerekliliği ortadadır.”

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Kubilay 5 Aralık açıklamasında son olarak ise, “Bugün 589 milletvekilinin olduğu Meclisimizde, kadın milletvekili sayısı 102 olup oranı ise %17.32’dir. Bu kadın temsilinin yeterince gerçekleşmediğinin göstergesidir. Kadınlarımızın siyasette yeterince söz sahibi olmaları, karar mekanizmalarında yer almaları için kadının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. TÜBAKKOM ve Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak her zaman kadının insan haklarının sağlanması yönündeki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.