

Ne kadar tuhaf değil mi? 6 yılı geçkin bir zamandır gazetecilik ve köşe yazarlığı yapıyorum. Hatta Bolulu bir yazar olarak Türkiye’de bir ilke imza attım yani “HEY! BİZ DE BURADAYIZ” isimli Türkiye’nin ilk sesli kitabı unvanını üstünde taşıyan bir kitabım olmasına rağmen inanın bana şu anda bu satırları yazarken çok heyecanlıyım. Sanırım işin en keyifli yanı bu heyecanı ilk günkü gibi hissetmek.

Evet, aslında bu gün bu köşede ilk defa sizlerle buluşuyoruz. Bazılarınız bu adam nereden çıktı. Burada ne yapacak diye soruyordur? İzninizle bu sorulara hemen yanıt vereyim. Bundan böyle bu köşede her Cuma Engelleri anlatarak aşmaya çalışacağız. “ Banane ben engelli değilim demeyin.”2005 yılında yapılan resmi bir araştırmaya göre Türkiye’nin %12 si engellenen bireylerden oluşuyor.

Peki, bu kadar çok engellenen birey varken biz sokaklarda niye bu engellenen bireyleri göremiyoruz? Bu arada dikkat ederseniz Engellenen yazdım çünkü dünyada Engelli diye bir varlık yoktur. İnsanların yapmayı unuttuğu şeyler yüzünden engellenen insanlar vardır. Bende Engellenen bir bireyim ve Bolu da yaşıyorum. İnanın bana burada sizinle paylaştığım ve paylaşacağım sorunları bire bir yaşıyorum

Şimdi size sıklıkla yaşadığım bir olayı anlatayım. Bazen internetten hiç tanımadığım kişilere yani aynen şimdi olduğu gibi kendimi tanıtmaya çalışırım. Köşe yazarıyım bir tane kitabım var falan diye insanlar bunu duyunca seninle bir görüşelim derler.Tamam, görüşelim ama ben Engellenen bir bireyim yani yürüyemiyorum siz gelin yanıma deyince genellikle tepki geçmiş olsun çok üzüldüm olur.

Zaman ilerledikçe böyle şeylere alıştığım için şimdilerde gülümsüyorum ama önceden kendi kendime bana niye geçmiş olsun diyorlar ben hasta değilim ki, baktığınız zaman en az söyleyen kişi kadar sağlıklıyım diyordum.Düşünsenizebu mantıktan yola çıkarsak ozaman benimde her yürüyen insana geçmiş olsun yürüyorsunuz demem lazım değil mi? çünkü küçükken benim içinde onlar farklıydı. Bu yazıları yazmaya başladığımdan bu yana insanların engellenen insanlar konusunda bilinçsiz olduğunu fark ettim. İnsanlar bilinçli olmadıklarında böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapacaklarını ne söyleyeceklerini bilemiyorlar.

İşte bu köşede bundan böyle her cuma insanları engellenen insanlar hakkında bilinçlendirmeye konuşulmayanları konuşmaya ve anlatarak engelleri biraz olsun aşmaya çalışacağız. Lakin bunları yaparken çoğu zaman bu konulara değinildiğinde yapıldığı gibi ajitasyon yapmayacağım. Tam tersi en ciddi konularda bile okuyanların ve dinleyenlerin yüzünü güldürmeye çalışacağım. Çünkü bazen bir gülümseme ve sıcacık bir bakışla birçok engelin aşılacağını biliyorum

Bu arada beni takip edenler bilirler yaptığım her şeyde sınırları zorlamayı yenilikler yapmayı severim. Bu yüzden bu köşedeki yazıların bir özelliği daha olacak “yazılar konuşacak” yani her hafta güzel sesli arkadaşlarımızla görme yetersizliği olan kişiler için yazıları sesli hale getireceğiz.Gazetemizinİnternet sitesinden bu ses kayıtlarına ulaşarak gözlüklerinizi takmadan yazıları dinleyebileceksiniz. Böylece de herkes tarafından daha iyi anlaşılacağız ve okuyamadım göremiyorum gibi bahaneleri ortadan kaldırmış olacağız

Çünkü hedefimiz engelleri yok etmek hepimiz engelsiz bir Türkiye de özgürce yaşamak istiyoruz bunun içinde ilk önce yaşadığımız şehri yani Bolu’yu Türkiye’ye örnek olacak engelsiz bir şehir yapmalıyız. Engellenen insanları sokaklara çıkarmalıyız. Bilinçli insanlar bilinçli aileler yetiştirmeliyiz.Farkındayım bu söylediklerim zor şeyler hatta bazılarınız bana zor değil imkânsız diyebilirsiniz ama unutmayın anlattıklarım ne kadar zor ve imkânsız gibi görünse de başarmak için derdimizi anlatmalıyız ve mücadele etmeliyiz çünkü “İMKÂNSIZ MÜCADELE İLE KAZANILIR”

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca - Bolu Olay Gündem Gazetesi