Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Haziran ayı normalleşme takvimi kapsamında kahvehaneler, kafeler ve restoranlar gibi işletmelerin de açılacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ilimiz Seben ilçesinde belediye ekipleri harekete geçti. Seben Belediyesine bağlı temizlik ekipleri ilçede bulunan işletmelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Belediye Başkanı Fatih Kavak yaptığı açıklamada, “1 Haziran itibariyle hizmete açılan (kafeterya, kahvehane, çay ocağı, lokanta vb.) işyerlerinde dezenfekte işlemi belediyemiz tarafından yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerini belirli peryotlarda gerçekleştirerek koronavirüsle mücadeleye devam edeceğiz” dedi.