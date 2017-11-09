Haber: Kasım Şahin

İP Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıl dönümü nedeni ile basın açıklaması yaptı. Aydın, yaptığı açıklamada düşmanlara karşı mücadeleyi bırakmayacaklarına söyleyerek; “Türk Milleti, Tarihi boyunca nice liderler kahramanlar çıkarmıştır. Ne zaman devlet zora düşse ne zaman fetret devirleri yaşasa mutlaka bir lider çıkarmıştır. Osmanlı Devletinin son günlerinde yine milletimizin dahili ve harici düşmanları etrafımızı sardığı anda ortaya çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasında önderlik etmiştir. Bize en büyük mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi yıkmak isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza karşı asla mücadeleyi bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü ölümünün 79. Yılında rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.