Haber; Esra ÖZTÜRK

Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda okutman olarak görev yapan Emrah Baki Başoğlu, Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun Ereğli mevkiinde çukura giren motosikletinin devrilmesi sonucu ağır bir şekilde yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve omuriliğinde 2 kırık olduğu tespit edilen Başoğlu, ameliyata alındı. Operasyona rağmen Başoğlu’nun belden aşağısı felç oldu. Doktorunun yürümesi için yüzde 5 şans verdiği Başoğlu, 2 hafta sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Başoğlu, zorlu geçen 3.5 aylık fizik tedavi sonrası ilk olarak ayaklarını oynattı, sonra da ayağa kalkarak yürümeye başladı. Başoğlu, 3.5 aylık tedavinin sonunda tekerlekli sandalye ile girdiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Üniversitedeki görevine henüz başlamayan Başoğlu, omurilik felçli hastalar için çalışmalar yapan Wingsfor Life Vakfı’nın 7 Mayıs’ta İzmir’de düzenleyeceği uluslararası koşuda omurilik felci olan hastalar için koşacak. Başoğlu, bunun için haftanın 3 günü kuvvet ve denge antrenmanları yapıyor. Başoğlu, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak omurilik felçli hastalara umut oluyor.Başoğlu, doktorların ameliyat sonrası yürümesi için sadece yüzde 5 şans verdiğini ifade ederek “Ben yürümeye başladıktan sonra ailemin benle paylaştığı şeylerden aslında tablonun çokta karamsar olduğunu öğrendim. Moralimi bozmamak için bana sezdirmemeye çalıştılar ama doktorlar ameliyattan çıktıktan sonra çok kötü bir kırığım olduğunu ve yürüme şansımın yüzde 5 olduğunu söylemişler. Omurilik felciyle yaşamamı, buna alışmam gerektiğini anlatmışlar. Bir gün bir hemşire aileme moral vermek için benim yürümeye başlayacağımı söylemiş. Bunu gören doktor böyle söylememesi gerektiğini, umut vermemesini söylemiş. Bugün baktığımızda ise yürüyorum” diye söyledi.