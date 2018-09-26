5 metre derinliğindeki çukurdan AFAD ve UMKE tarafından çıkarılan Öznur, hastaneye kaldırıldı.

Bolu merkeze bağlı Afşar Köyü’nde yaşayan 65 yaşındaki Yusuf Öznur, geçen Pazar günü akşam saat 18.30 sıralarında 14 BE 683 plakalı traktörü ile Kırha Köyü’ndeki akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyaret ettiği köyden ayrılan Öznur, bir daha evine dönmedi. Öznur’dan haber alamayan yakınları durumu, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara köylüler ve Yusuf Öznur’un yakınları da destek verdi.

3 gün boyunca süren arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı köyü yakınında bulunan boş bir arazide açılmış bir çukur gördü. Neden açıldığı bilinmeyen 5 metre yükseklikteki çukura giden Akdemir ve Türk, ters dönmüş traktörün altında sıkışan yaşlı adamı buldu. Kendi imkanlarıyla yaşlı adamı çıkaramayan köylüler, durumu AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdi. 3 gün boyunca sıkıştığı traktörün altında yağmurlu havada mahsur kalan yaşlı adam ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Babasının bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Adil Öznur, “Çok şükür bulduk. Biz 3 gündür gece gündüz arıyoruz. Arkadaşlar tesadüfen çukura bakmışlar, görmüşler. Sağlık durumu şuanda iyi. Çukur ne amaçla kazıldı bilmiyoruz. Pazar günü akşamdan bu yana oradaymış.” dedi.

Yaşlı adamı bulan Ayhan Türk, "Arama çalışması için geldik biz de yardımcı olmak istedik. Traktörün izlerini takip ettik. Baka baka gittik. Traktörün lastiklerini gördük. 'Yusuf dayı, sağ mısın?' diye seslendik. O da cevap verdi. Biz de ekiplere haber verdik." şeklinde konuştu.

Jandarma çukurun ne amaçla açıldığının bulunması için çalışma başlattı.