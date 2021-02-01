Mucize yakıt Çam Peliti





Yurt genelinde kimyasal madde karıştırılmadan sadece çam ağacı ve reçinesi ile yapılan pelit yakıtı her geçen gün ilgi odağı oluyor. Benzer ürünlerde kimyasal karışımlar kullanıldığını belirten işletme yönetim Kurulu Başkanı Vural Turan, “Bu yakıt adeta mucizevi bir yakıt. İthal Kömürü ile aynı kaloriye sahip olan pelit yakıtının fiyatı ithal Sibirya kömürünün üçte biri kadar. Bir ton pelit yakıldığında 10 kilo gram kül çıkar. Pelit üretim kaynağı açısından dünyada dördüncü en büyük enerji kaynağını oluşturması yönüyle önemli bir enerji kaynağı konumundadır. Birçok gelişmiş ülke biyoenerjiyi geleceğin temel enerji kaynağı olarak görmektedir.

Mengen ve Bolu’da birçok işletme ve apartman bu yakıtı kullanmaya başlamış durumda. Günde ortalama 15 ton pelit üretiyor ve satıyoruz. Bizim ürettiğimiz pelit reçinesi olan çam ve köknar ağaçlarından kimyasal ve tutkal kullanılmadan üretildiği için koku, partikül vesaire artığı sıfıra yakındır. Hatta yakıt yanarken sobanızın kaloriferinizin bacasında duman çıkışı bile görmezsiniz” ifadelerini kullandı.

PELİT NEDİR;

Pelet küçük silindirik bir forma sahip olan genellikle 6-8-10 mm çapında ve 10-40 mm arasında uzunluğu olan, sıkıştırılmış; talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, ağaç dalları, ekinlerin sapları, fındık, ağaç diplerindeki kozalak gibi doğal ürün ve atıklardan elde edilen bir yakıt çeşididir.

Hammadde ve üretim teknikleri açısından farklılık göstermekle beraber odun ve türevi maddelerin pelit haline dönüştürülmesinde bağlayıcı madde kullanımı söz konusu değildir. Diğer birtakım hammaddelerde ise belli oranlarda yardımcı bağlayıcılar (melas, nişasta, bitkisel parafin, tall yağı, lignin, su gibi) kullanılmaktadır.

Hammadde olarak ağaç (sert ve yumuşak ağaçlar), odun, yonga, talaş, kabuk, dal, yaprak ve benzeri orman artıkları, sap-saman (buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi), sap (ayçiçeği, mısır, pamuk, kolza gibi), kabuk-kılıf (kahve, soya, pirinç, yer fıstığı, fındık, ceviz …), meyve çekirdekleri, kağıt-mukavva vb. artığı ve çöpü, endüstriyel atıklar (prina gibi), inşaat atıkları kullanılabilmekte bu ürünlerin haricinde enerji ormancılığı ve enerji tarımı (switchgrass-dallı darı, miscanthus-fil çimeni gibi) kapsamında yetiştirilen bir çok üründe kullanılmaktadır. Pelet bir tek üründen imal edilebileceği gibi birkaç ürünün (talaş, sap, saman, prina, kömür tozu gibi) karıştırılması ile de elde edilebilir.