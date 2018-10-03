banner133

banner128

banner120
03 Ekim 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mucizevi anne sütü

    Beslenme, yaşamın her döneminde önemlidir. Büyümenin hızlı olduğu bebeklik döneminde ise ayrı bir öneme sahiptir. Bu dönemin en sağlıklı en uygun besini ANNE SÜTÜDÜR.Ülkemizde ve dünyada ekim aynın ilk haftası emzirme haftası olarak kutlanır ve emzirmenin önemine dikkat çekmek için özel çalışmalar hazırlanır

    03 Ekim 2018 Çarşamba 11:53
    Bu haber 60 kez okundu
    Mucizevi anne sütü

    Haber: BMA

    Özel Fatma Hatun Hastanesi Diyetisyeni Eda Evren Emzirme ve emzirme döneminde kilo kaybı ile önemli açıklamalarda bulundu.Evren yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. Anne sütü bebeğin sağlıklı olması, hastalıklara karşı koruması, kolaylıkla sindirilmesi, bebeğin tüm besin ögesi gereksinimlerini karşılaması açısından yeri doldurulamazdır. Bunun için ilk 6 aylık dönemde bebeğe sadece ANNE SÜTÜ verilmelidir.

    Anne Sütünün Mucizevi Yararları:

    * Besin ögesi bileşimi ve içeriği bebeğin gereksinimlerine uygundur.

    * Solunum yolu, mide - bağırsak enfeksiyonları anne sütü alan bebekte daha az görülür.

    * Alerjiye karşı koruyucudur.

    * Bazı kronik hastalıkların ( Tip 1 Diyabet, Kroner Kalp Hastalıkları, Obezite gibi...) oluşma riskini azaltır.

    * Bebeğin ruhsal, bedensel, zihinsel gelişimine yardımcı olur.

    * Bebeğin orta kulak iltihabı riskini azaltır.

    * Anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir.

    Anne sütü verilirken;

    Doğumdan sonraki ilk yarım - bir saatte emzirilmeye başlanmalıdır. Emzirme süresince bebeğe hiçbir içecek verilmemelidir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli, tamamlayıcı besinlere 6. aydan önce başlanmamalıdır. 6 ayın üzerindeki tüm bebekler tamamlayıcı besin almalıdır. Anne sütüne tamamlayıcı besinler ile birlikte 2 yaşına kadar veya daha fazla devam edilmelidir. Bebeğin aldığı ilk süt (ağız sütü) besleyicidir. Az miktarda emme bile süt üretimine yardımcı olur. Bebekler bu dönemde büyüme ve gelişme açısından mutlaka izlenmelidir.

    Emzirme döneminde, hergün yaklaşık 6 – 7 çay bardağı yani 600 – 700 milimetre süt salgılanır. Bunun için harcanan kalori ise 500 – 700 kalori civarındadır. Bu kalori kaybı, bir saat orta seviyede egzersize eş değerdir. Emzirirken dengeli beslenen ve yeterli miktarda sıvı alan anne, hamileliği süresince ideal sınırlarda kilo kazanımı olduysa 6 ayın sonunda doğumda aldığı fazla kilolardan kurtulur.

    EMZİREN ANNELERİN HIZLI KİLO VERMESİSAĞLIKI MI?

    Emziren annenin ayda 2 kilonun üzerinde ağırlık kaybetmesi asla doğru değildir. Emziren annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi, annenin sağlığını bozar, süt verimini düşürür.

    Emzirme esnasında normal kalori ihtiyacınıza ek 300 – 500 kalori daha fazla beslenmeniz yeterlidir. Buda bir köfte kadar et, bir ince dilim ekmek ve bir adet meyveye eşittir.

    Emzirme döneminde dikkat edin.

    Emziren annenin aldığı bazı besinler, bebeği olumsuz etkileyebilir. Bir besin grubundan şüphelenirseniz o grubu beslenmenizden bir hafta süresince çıkarınız.

    İnek sütü, fıstık, lahana, çikolata, portakal, çilek ve domates alerjen besinlerdir. Anne sütüne geçerek bebeği rahatsız edebilir.

    Bu dönemde sıvı ihtiyacı fazla olacaktır. Günde 2,5 – 3 litreye yakın sıvı alımına dikkat edin.                                                                                                                                                                       Bebeğini anne sütüyle besleyen annenin, emzirme dönemi süresince vücut ağırlığındaki değişikler konusunda bilgilenmesi önemlidir.

    Anahtar Kelimeler: Beslenme, Yaşamın, Her, Döneminde, önemlidir.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “4007”TÜBİTAK“BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN…
  • METE FERAH METE FERAH ÖNCE AYILAR, SONRA ARILAR!
  • Suat Tosun Suat Tosun KOMOREBİ , HÜZME VEYA IŞINTAÇ..!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANA KUCAĞINDAN SINIFA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİNSİ, KALLEŞ, MAŞA...
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HAYAL ETTİĞİMİZ DÜNYA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GÖRDÜK Kİ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOOOK ACİİİİL...HERŞEY FUTBOL DEĞİL .....
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 9 YILDIR NEREDEYDİNİZ ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Sadece Adımız Müslüman
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ HAYVAN SEVERLERİN MJUTLAKA BİLMESİ GEREKEN HAYVAN HAKLARI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan CUMHURİYET’İMİZİN ÇINARLARINDAN FERRUH TEKMEN TEYZEMİZİ KAYBETTİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AFFIN AYAK SESLERİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124