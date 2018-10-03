Haber: BMA

Özel Fatma Hatun Hastanesi Diyetisyeni Eda Evren Emzirme ve emzirme döneminde kilo kaybı ile önemli açıklamalarda bulundu.Evren yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. Anne sütü bebeğin sağlıklı olması, hastalıklara karşı koruması, kolaylıkla sindirilmesi, bebeğin tüm besin ögesi gereksinimlerini karşılaması açısından yeri doldurulamazdır. Bunun için ilk 6 aylık dönemde bebeğe sadece ANNE SÜTÜ verilmelidir.

Anne Sütünün Mucizevi Yararları:

* Besin ögesi bileşimi ve içeriği bebeğin gereksinimlerine uygundur.

* Solunum yolu, mide - bağırsak enfeksiyonları anne sütü alan bebekte daha az görülür.

* Alerjiye karşı koruyucudur.

* Bazı kronik hastalıkların ( Tip 1 Diyabet, Kroner Kalp Hastalıkları, Obezite gibi...) oluşma riskini azaltır.

* Bebeğin ruhsal, bedensel, zihinsel gelişimine yardımcı olur.

* Bebeğin orta kulak iltihabı riskini azaltır.

* Anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir.

Anne sütü verilirken;

Doğumdan sonraki ilk yarım - bir saatte emzirilmeye başlanmalıdır. Emzirme süresince bebeğe hiçbir içecek verilmemelidir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli, tamamlayıcı besinlere 6. aydan önce başlanmamalıdır. 6 ayın üzerindeki tüm bebekler tamamlayıcı besin almalıdır. Anne sütüne tamamlayıcı besinler ile birlikte 2 yaşına kadar veya daha fazla devam edilmelidir. Bebeğin aldığı ilk süt (ağız sütü) besleyicidir. Az miktarda emme bile süt üretimine yardımcı olur. Bebekler bu dönemde büyüme ve gelişme açısından mutlaka izlenmelidir.

Emzirme döneminde, hergün yaklaşık 6 – 7 çay bardağı yani 600 – 700 milimetre süt salgılanır. Bunun için harcanan kalori ise 500 – 700 kalori civarındadır. Bu kalori kaybı, bir saat orta seviyede egzersize eş değerdir. Emzirirken dengeli beslenen ve yeterli miktarda sıvı alan anne, hamileliği süresince ideal sınırlarda kilo kazanımı olduysa 6 ayın sonunda doğumda aldığı fazla kilolardan kurtulur.

EMZİREN ANNELERİN HIZLI KİLO VERMESİSAĞLIKI MI?

Emziren annenin ayda 2 kilonun üzerinde ağırlık kaybetmesi asla doğru değildir. Emziren annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi, annenin sağlığını bozar, süt verimini düşürür.

Emzirme esnasında normal kalori ihtiyacınıza ek 300 – 500 kalori daha fazla beslenmeniz yeterlidir. Buda bir köfte kadar et, bir ince dilim ekmek ve bir adet meyveye eşittir.

Emzirme döneminde dikkat edin.

Emziren annenin aldığı bazı besinler, bebeği olumsuz etkileyebilir. Bir besin grubundan şüphelenirseniz o grubu beslenmenizden bir hafta süresince çıkarınız.

İnek sütü, fıstık, lahana, çikolata, portakal, çilek ve domates alerjen besinlerdir. Anne sütüne geçerek bebeği rahatsız edebilir.

Bu dönemde sıvı ihtiyacı fazla olacaktır. Günde 2,5 – 3 litreye yakın sıvı alımına dikkat edin. Bebeğini anne sütüyle besleyen annenin, emzirme dönemi süresince vücut ağırlığındaki değişikler konusunda bilgilenmesi önemlidir.