Müdür Acar, Ballı ihale iddialarına cevap verdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde üretim ve istihdamı sağlamak amacıyla kurulan mantar tesisleri ve yöresel ürünler hakkında Köroğlu Kooperatifi Genel Müdürü Bahadır Acar akılda kalan soruları yanıtladı. Öğle yemeğinde gazeteciler ile bir araya gelen Köroğlu Kooperatifi Genel Müdürü Bahadır Acar ve Kooperatif Başkanı Cevat Çatladı gazeteciler ile bir araya geldi. Kooperatifi Genel Müdürü Acar, mantar tesisleri hakkında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın liderliğinde devam ettiğini ve giderek daha da iyi işler yaptığını söyledi. Acar, “Kooperatifin varsa bir görece başarısı, Bu aslında Tanju başkanın vizyonuyla ilişkili çünkü başından itibaren günbegün takip ediyor bizimle beraber işi. Biz her sabah Tanju başkanla güne uyanıyoruz” dedi.

“BİZ BU İŞİ REKABET İÇİN DEĞİL BOLU’DA Kİ İŞSİZLİK ORTADAN KALKSIN DİYE YAPIYORUZ”

Mantar tesisinin başlama ve 1 senede nereden nereye geldiğininhikayesini anlatan Kooperatif Müdürü Bahadır Acar, “Kooperatif 15 ay önce kuruldu. İlk önce yer tercihini yaptık. İlk yaptığımız şey aslında bir proje kurgulamak oldu. Önemli olan kooperatifi kurmak değil kooperatife doğru bir misyon yüklemek. Bunula alakalı çalışmalarımızı başlattık. 2 ay kadar bu işin projelendirmesini sürdü. Biz bu işi yapalım dedik. Biz bu projeyi yapma fikrini alırken bu işi bilimin desteğiyle beraber yapalım dedik. Gittik üniversiteye bize bununla alakalı bir yer verin hatta bu işin sizde paydaşı olun dedik. Geçen sene Nisan ayı gibi üniversitenin bize vermiş olduğu bir tesisi modernize ederek biz bu tesiste deneme üretimlerine başladık. İlk deneme üretimimiz başarılı oldu. Almış olduğumuz üründen de ürünün fiyatından da memnun kaldık. Sonrasında bir deneme üretimi daha yaptık. Bu üretimden sonra evet, bu işin yapılabilir bir iş olduğuna kanaat getirdik. Bu zamana kadar tabi pazarını çok da araştırmıştık. Biz bu ürünü kime satarız? Kaça satarız? Ne kadara satarız? Vs. geçen sene mayıs, haziran ayında artık bu işi sözleşmeli üretici modeliyle yapmaya başladık. Sözleşmeli üretici modelimizde de aslında, bizim ilimizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi, en önemli istihdam kaynaklarından bir tanesi kanatlı sektörü. Kanatlı sektöründe ki bir modeli benimseyerek o modelden devam ettik yani girdileri üretimle alakalı tüm kaynakları üreticilere verip hasat döneminde hak edişini oluşturarak ürünü alma üzerinde bir kurgu yaptık. Bolunun çok ciddi bir lojistik avantajı var, İzmit pazarı, Sakarya, Düzce ve İstanbul bu pazarlara yakın olmamız bizim için ciddi bir avantaj. Biraz daha kapasitemizi yükseltelim dedik. Sonrada en son açılışını yapmış olduğumuz 38 çadırlık çadırlarımızı kurduk. Ve çadırlarda imalata başladık. Biz bu işe başladığımızda 120 m2 bir alanda başlamıştık şuan itibariyle de 12 bin m2’lik kapalı alanda üretim yapıyoruz. İlk başladığımızda 0 üretici ile başlamıştık şuan da ise üretici sayımız 200, artı sadece bolu merkez olarak düşünmeyin civar ilçelerden illerden de bu işe heveslenip kooperatifle irtibat kurmaksızın dışardan aldıkları danışmanlıklarla bu işi yapanlarda var. Biz bu işi rekabet için değil Bolu’da ki işsizlik ortadan kalksın diye yapıyoruz” diye konuştu.

“ALTERNATİF PROJELER DÜŞÜNÜYORUZ”

Şuan da ise kültür mantarı projesinin yanına alternatif projeler düşündüğünü belirten Acar, “kültür mantarı projesini bir kat daha arttırırız ama bunun yanına istiridye mantarını da koyabilir miyiz? Ya da bunun yanına medikal mantarlar diye tabir edilen, ilaç sektöründe kullanılan veya gıdanın farklı sektörlerinde kullanılan var bu ürünleri araştırıyoruz onları projelendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOOPERATİFTE KAYITLI 120 KİŞİ VAR”

Kaç kişinin istihdam ettiğini açıklayan Müdür Bahadır Acar, “şuan da kooperatifte 120 kişi var, sigortalı çalışan. Bunun yanında dediğimiz gibi üreticilerimizin, destek talepleri doğrultusunda dışarıdan almış oldukları günlük talepler destekler var. Yani bu iş yan sektörlerini de oluşturdu. Şuan da örnek veriyorum bir tesisin kompostunun doldurulması içerideki dezenfektasyonun sağlanması bile ayrı bir iş. Kooperatifin dışında lokal ekipler oluşmaya başladı ama kooperatifte kayıtlı 120 kişi var” dedi.

“İŞÇİ ALIMLARI DEVAM EDİYOR”

Öte yandan mantar tesislerinde halen daha işçi alımı olduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Cevat Çatladı, “mantar işinde çalışmak üzere bayan işçi alımımız devam ediyor. 35-45 yaş arası son 3 ayda sigorta girişi olmayan bayanları bekliyoruz” dedi.

“KİMİN NEYE İTİRAZI OLDUĞUNU BEN ÇOK MERAK ETTİM”

Yerel medyada “Ballı İhale” başlıklı haberine yanıt olarak ise şu ifadelere yer verdi, “Öncelikle bizim kooperatif olarak biz kamu ihale kanununa tabi değiliz. Yaklaşık bir ay önce biz kooperatif olarak alımlarımızı DMO’dan yapalım Devlet Malzeme Ofisinden yapalım da bu ve buna benzer konulara tahrik olmayalım dedik bu tür söylentilerle. O ballı ihalelerle ve ihalede adı geçenlerle ilgili bir açıklama yapayım. Şimdi 4734 sayılı kamu ihale kanununa çok hakim birisiyimdir. Kamu bir ihtiyaç belirler bu ihtiyaçlarla alakalı bir teknik şartname ve idari şartname oluşturur. Sonra bu idari şartnameyi, teknik şartnameyi EKAP’ta yayınlanır. Bunu vatandaşlarda dahil olmak üzere herkes görebilir. İhale yayınlandığı andan itibaren itiraz süresi başlar. Yani siz ihale şartnamesine itiraz edebilirsiniz. Şimdi bu konu gündem geldikten sonra bir araştırdım nasıl olmuş diye. Kimse itirazda bulunmamış. İhale gerçekleşmiş, 4734 sayılı kanunda tek kişi ile ihale gerçekleşemez, en az 10 kişi girecek diye bir şart sunmuyor size herkese açık ihale yapıyorsun. Dolayısıyla firma katılmış karar yayınlanmış, karara bağlanmış karara itiraz yok, dolayısıyla kimin neye itirazı olduğunu ben çok merak ettim” dedi.