Müdür görevden alındı

HABER:Erdal Tanrıverdi

2016 yılında Bolu Orman Bölge Müdürü olarak ilimize atanan Hasan Keskin’in Bolu Orman Bölge Müdürlüğü görevi sona ererken Keskin’in yerine daha önce ilimizde Orman Bölge Müdürü yardımcısı olarak görev yapmış olan Şaban Bıyıklı atandı. Yeni Müdür Bıyıklı iki buçuk yıldır Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

ŞABAN BIYIKLI’NIN ÖZGEÇMİŞİ:

1968 Yılında Zonguldak ili Devrek ilçesinde doğdu. Adatepe köyü İlkokulunu bitirdikten sonra Orta ve Lise eğitimini Devrek İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun oldu.

1993-1994 yılları ile 1997-1998 yıllarında Dirgine Orman İşletme Müdürlüğünde Yevmiyeli Mühendis olarak çalıştı. 1994 Yılında kısa dönem vatani görevini yaptı. 1995-97 Yıllarında Özel Sektörde girişimci olarak çalıştı ve 1998 yılında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Dirgine Orman İşletme Müdürlüğünde Dirgine Şefliğinde göreve başladı. 2001-2003 Aksu İşletme Şefliği, 2003-2008 Yıllarında Karabük İşletme Müdürlüğü Eğriova İşletme Şefliği görevini yürüttü. 2008-2010 yılları arasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Gerede Orman İşletme Müdürlüğünde; İki yıl İşletme Müdür Yardımcısı olarak, Bir yıl da İşletme Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2011-2017 tarihlerinde Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 11.01.2017 tarihinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü olarak atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.