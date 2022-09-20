Müdür ve veli kavgasına Bolu Milli Eğitim’den açıklama geldi

Haber: Süleyman Kurt

Alpağut Mahallesi’nde bulunan Kanuni Anadolu Lisesi’nde okul müdürü Vedat Açıkgöz ve öğrenci velisi Onur Bozkurt arasında çıkan arbede sonrası Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Geçtiğimiz gün Bolu Kanuni Anadolu Lisesi’nde okul müdürü Vedat Açıkgöz ve öğrenci velisi Onur Bozkurt arasında bir arbede yaşandı. Onur Bozkurt, kızının kıyafeti nedeniyle okula alınmadığını öğrenince okul müdürü Vedat Açıkgöz ile tartıştı. İddialara göre Bozkurt’un, tartışma esnasında okul müdürüne küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ağır hakaretlere maruz kalan müdür, veliye yumruklarla saldırdı. Olayın ardından Onur Bozkurt darp raporu alarak, okul müdüründen şikayetçi oldu.

Olaydan bir gün sonra Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada:

“19 Eylül tarihinde yerel basında yer alan; ‘Okul Müdüründen Veliye Dayak’ konulu haber ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.”

“19 Eylül Pazartesi günü sabah saat 8.30 sularında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesi’nde İstiklal Marşı Töreni’nden sonra okul müdürünün, kıyafetlerle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır.”

“Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.