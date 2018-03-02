Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da bylock kullandığı iddiasıyla görevinden ihraç edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yayınlanan bylock tuzağına düşmüş telefonnumaralarının yer aldığı listede ismi bulunarak Morbeyin uzantılı programların mağduru olduğu belirlenen Vergi Dairesi müdür yardımcısıberaat etti.

Bolu Vergi Dairesi’nde müdür yardımcısı olarak çalışırken hakkında örgütün gizli haberleşme programı bylock programını kullandığı iddiasıyla davaaçılan F.A., yargılamanın sonunda beraat etti. Görevinden ihraç edilen F.A.’nın ismi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yayınlanan mor beyin uzantılıprogramların mağduru olduğu listede yer aldı. Hakkında sadece bylock