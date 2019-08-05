Müdürden “yasak aşk” açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

1 Ağustos Perşembe günü gazetemiz Olay Gündem ve bağlı internet sitelerinde bolugundem.com sitemizde yayınladığımız “Kamuda yasak aşk skandalı” başlıklı; boluolay.com sitemizde yayınlandığımız “Yasak aşk CİMER’e düştü” başlıklı haberlerimiz sonrası konunun muhatabı ilgili kurum müdürü iddialara cevap verdi. Haberimizde ismini rumuzla yayınladığımız ve konunun odağındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürü Osman Çetil iddialara açıklık getirdi. İlgili haberimizde kurum içinde R.K. ile olan ilişkisi iddialarına Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bolu Gençlik Merkezi Müdürü Osman Çetil şu cevabı verdi;

“Gazetenizin 02/08/2019 tarihli 5247 sayılı nüshasında ‘Yasak aşk Cimer’e düştü, Kamuda yasak aşk skandalı başlığı’ ile yayınlanan Erdal Tanrıverdi tarafından yapılan haberler gerçek dışı, haksız bilgiler ve yorumlar içermektedir. Haberde müdür vekilliğini yaptığım kurumda çalışan personelim ile ilgili aramda yasak ilişki bulunduğuna dair gerçeği yansıtmayan haberlerin CİMER’E kadar uzandığı kamuoyuna sunulmuştur. Ancak tekzibe konu haberde kullanılan başlıkta geçen şahsım ile ilgili ifadeler hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmayan somut hiçbir dayanağı olmayan ifadelerdir. Öncelikle ve önemle şahsımın çalışan personellerimle ilgili sadece amir memur ilişkisi olduğu kimseye karşı mobing uygulamadığım, bunun ile alakalı görev yaptığım süre boyunca şahsıma herhangi bir şikayetin olmadığı aşikardır. Haberde yer alan bilgiler gerçek dışı olup bu yanlışın düzeltilmesi gereği doğmuştur. Kamuoyuna duyurulur.”