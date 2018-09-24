Haber: Gönül Olutürk

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Özerdem Maltaş ve Bolu DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru’nun da katıldığı ziyarette Gölköy’de bulunan Mersin Balığı ve Sazan balığı üretim tesislerinde incelemelerde bulunurken ilgililerden bilgiler aldı.

Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette İl Müdürü İzzet Murat Bolu’nun balıkçılık ve su ürünleri çalışmaları hakkında ayrıca Bolu’nun genel tarım potansiyeli hakkında bilgiler aktardı. Bolu’nun çok farklı potansiyellere sahip olduğunu ifade eden İl Müdürü İzzet uratM; "Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yönetiminin ziyareti bizleri oldukça memnun etmiştir. Bolu sahip olduğu göl ve göletlerin yanı sıra alabalık tesisleri ile denizi olmasa da su ürünleri potansiyeli yüksek bir ilimizdir. Tabiatın kalbi Bolu sportif ve olta balıkçılığı ile bölge de merkez üs konumundadır. Çalışmalarımız ile sahip olduğumuz değerleri korumanın yanında dönem dönem yapılan yavru balık salımları ile sudaki canlı popülasyonunun sürekliliğini Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile organize çalışarak sağlamaktayız. Bu bağlamda kendilerini burada ağırlamak bizler için mutluluk kaynağı olmuştur” dedi.