Müdürlüğün gönlü razı olmadı



Haber:Süleyman Kurt

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Bolu, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Bolu’da ise, İlçemiz Mudurnu’ya bağlı Taşkesti Beldesi’nde bulunan Karacasumandıra köyü orman sınırları dışına çıkartıldı. Karar sonrası bölgede incelemelerde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü bahse konu alanın tekrar ormanlaştırılabileceğini belirterek Orman Genel Müdürlüğüne tahsisini istedi. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, Karacasumandıra köyü Orman Genel Müdürlüğüne orman alanı olarak tekrar tahsis edildi.