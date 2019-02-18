Müdürlük okuduğunu anlamamış

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bahsi geçtiği gibi Bolu ilinin patates üretimine kapatılması söz konusu değildir. İlimizde patates üretimi devam etmektedir. Karantina kapsamındaki 40 dekar alanda patates haricinde diğer ürünlerin ekimine yapılmaktadır. Üreticilerimizin endişe duyacağı bir durum söz konusu değildir. Teknik personellerimiz tarafından üretim alanlarında kontroller düzenli olarak yapılmaktadır” denildi.

Oysa gazetemizin 14 Şubat günkü sayısında yayınladığımız haberimizin spot bölümünde, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, 06.02.2019 tarihli resmi açıklamasına göre Bolu’da bazı bölgelerde patates ekimine yasak getirildi. Yasağın duyulması üzerine Bolulu Patates üreticileri arasında panik yaşandı” ibaresi yer almaktadır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasında iddia edildiği üzere haberimizde, “Bahsi geçtiği gibi Bolu ilinin patates üretimine kapatılması söz konusu” bilgisi yer almamaktadır. Yinede sorumlu gazetecilik gereği kurumun yolladığı açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz;

“14.02.2019 tarihli Bolu yerel basınında çıkan ”Bolu’da patates üretimi yasaklandı, Bakanlık Bolu’da karantina uygulamaya başladı vb.” içerikli haberlere istinaden kurumumuz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Bakanlığımız tarafından Bitki Sağlığı Uygulama Programına bağlı olarak her sene İlimizden karantina hastalıklarının tespiti amacıyla toprak ve yumru numuneleri alınmaktadır. Alınan bu numunelerde Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı, Bakteriyel Solgunluk ve Patates Kahverengi Çürüklük Hastalığı, Siğil Hastalığı ve Kist Nematodu gibi karantinaya tabi olan etmenler kontrol edilmektedir. Bu hastalıklara karşı kimyasal mücadele mevcut değildir. Hastalıkların tespit edilmesi halinde, temiz bölgelere taşınmasını, bulaşmasını ve yayılmasını engellemek, bulaşık bölgenin hastalıktan arınmasını sağlamak için hastalığın çıktığı tarlada karantina önlemleri alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda 2014-2018 döneminde merkezde 22 dekar Dörtdivan ilçemizde 18 dekar olmak üzeretoplamda 40 dekar alan karantina altında bulunmakta olup, karantina süresi biten alanlar patates üretimine açılmaktadır. Bahsi geçtiği gibi Bolu ilinin patates üretimine kapatılması söz konusu değildir. İlimizde patates üretimi devam etmektedir. Karantina kapsamındaki 40 dekar alanda patates haricinde diğer ürünlerin ekimine yapılmaktadır. Üreticilerimizin endişe duyacağı bir durum söz konusu değildir. Teknik personellerimiz tarafından üretim alanlarında kontroller düzenli olarak yapılmaktadır.”