Haber: BMA
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl " 2017 yılı içinde taleplerini topladığımız 4. Etap Toki Konutlarının bugün itibari ile inşaatları başlamış durumda. Devletimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm TOKİ Yetkililerine ve personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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