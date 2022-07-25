Mudurnu Acısu Bayramı’nda 30 bin lira dağıtıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Hacıhalimler köyünde bölgenin en büyük hacet bayramı gerçekleştirildi. Acısu Bayramı olarak bilinen etkinliğe Mudurnu ve çevre köylerden yoğun katılım sağlandı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, vatandaşlara etli pilav ikram edildi. Bayrama katılan bazı vatandaşlar piknik yaptı.

30 BİN LİRA İKRAMİYE DAĞITILDI

Karakucak güreşi etkinliği kapsamında da 10’larca çocuk ve yetişkin güreşerek bayramı şenlendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı Karakucak güreş müsabakalarında dereceye giren sporculara 30 bin lira ikramiye dağıtıldı.