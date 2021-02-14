Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi üretime başladı

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz günlerde Ticaret İl Müdürlüğü uhdesinde kuruluşu gerçekleşen ve ilimizde kurulan 3. kadın kooperatifi olma özelliğine sahip Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Müdürü Ersin Terzi’yi ziyaret etti.

Ziyarette, Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi yöneticileri, Ersin Terzi ile Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi (Koop-Des) kapsamında makina-ekipman alımı için yapacakları hibe başvurusu ve kooperatif faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundular. Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi, kısa sürede üretime geçtiklerini, markalarını belirlediklerini ve internet üzerinden de satışa başlayacaklarını bildirdiler.