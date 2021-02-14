Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi üretime başladı

El emeği ürünleriyle üretime katkı sağlayan kadınlar, ilimizde 3’üncü kooperatifi kurdu. Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi yöneticileri Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi’yi ziyaret etti.

Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi üretime başladı

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz günlerde Ticaret İl Müdürlüğü uhdesinde kuruluşu gerçekleşen ve ilimizde kurulan 3. kadın kooperatifi olma özelliğine sahip Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Müdürü Ersin Terzi’yi ziyaret etti.

Ziyarette, Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi yöneticileri, Ersin Terzi ile Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi (Koop-Des) kapsamında makina-ekipman alımı için yapacakları hibe başvurusu ve kooperatif faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundular. Mudurnu Ahi Bacıyan Kadın Girişimi, kısa sürede üretime geçtiklerini, markalarını belirlediklerini ve internet üzerinden de satışa başlayacaklarını bildirdiler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vakaların azaldığı illerde tedbirler esnetilecek
Vakaların azaldığı illerde tedbirler esnetilecek
  1. Bolu

banner124