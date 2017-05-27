HABER: ESRA ÖZTÜRK

Açılışa Bolu Vali Yardimcisi Ünal Coşkun Mudurnu Kaymakami Efecan Şahin, Bolu Belediye Baskan Yardimcisi Zerrin Biçen, Mudurnu Belediye Başkani Mehmet İnegöl, Bolu Il Kultur Turizm ve Mudur Yardimcisi Fazil Karaduman, Dogu Marmara Kalkinma Ajansı Proje Destek Uzmanlari ve cok sayida davetli katildi.

2009 yılında Türkiye'de yılın Ahi Babası seçilen Merhum Hacı Mehmet Şenkaya ve Mudurnu'nun taninmis esnaflarindan Merhum Emin İnce'nin is yerleri Mudurnu Belediyesi tarafindan restore edilerek Ahiler Müzesi haline getirildi. Ahilik Kültürü ile ilgili bilgilerin ve ustalarca üretilen el yapimi eserlerin bulundugu sergi ilce turizmine yeni bir soluk katacaktir.

Davetimizi kirmayip acilisimiza katilan tüm katilimcilara ve müzenin acilmasina emeklerini ortaya koyan tum personelimize ve

Mudurnu Dostlarina tesekkurlerimizi sunariz.