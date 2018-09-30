Haber: Gönül Olutürk

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Akyazı karayolunda Selim Kılıç'ın (31) kullandığı 19 AJ 585 plakalı kömür yüklü tır, Bekdemirler köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Selim Kılıç'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.