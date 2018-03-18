Haber: BMA

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 05 Mart 2018 tarihinde Mudurnu Belediyesine gönderilen yazıyla birlikte Mudurnu, Türkiye'nin 15. Cittaslow (Sakin Şehir)'i ünvanını elde etmiş ve bu kararın bildirilmesinden sonra 17 Mart 2018 tarihinde Belçika'nın Maaseik kentinde düzenlenen törende Cittaslow sertifikası resmen teslim alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl;" Yaklaşık 1.5 yıldır ciddi emekler ortaya koyduğumuz bir işin ilk ayağının başarıyla neticelenmiş olmasından dolayı mutluyuz. Sakin şehirler ağına dahil olmak bizim için oldukça prestijli bir unvan. Bugün buraya Citaslow’un daveti üzerine sertifikamızı almaya geldik. İnsanlarımızın hayatını kaliteli hale getirmek, kültürümüzden ve geleneklerimizden uzaklaşmadan kazanmış olduğumuz ünvanı yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak hedeflerimizin başında gelmektedir. Bu vesile ile Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e, Cittaslow Türkiye Koordinatörü Bülent Köstem'e ve Mudurnu Belediyesi Proje Ofisi Personelleri Nihan ve Yetkin Karakaşoğlu'na, Güray Mercan'a, Alan Başkanımız Dr. A. Ege Yıldırım'a ve bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Mudurnu ile beraber Hollanda'nın Peel en Maas, Almanya'nın Zwingenberg ve Hessen şehirleri de Cittaslowünvanını kazandılar.