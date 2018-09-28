Haber: BMA

12.09.2018 tarihinde Şerifler Yalısında gerçekleştirilen jüri toplantısı sonucunda2017 yılı tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışması sonuçlandı. 62 Belediye, 70 Uygulama ve 53 Proje dalında toplam 123 projenin yarıştığı yarışmada Mudurnu Belediyesi " Hacı Şakirler Konağı " projesi ile " Başarı Ödülüne" layık görüldü..

Mudurnu Belediyesi kurucu üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'nden geçtiğimiz yıl içinde de 143 proje arasından " Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü"nü kazanmıştı.

Bu yıl 17.si düzenlenen yarışmanın ödül töreni 15 Kasım 2018 Perşembe Günü Antalya Expo Center'da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarında gerçekleştirilecektir.