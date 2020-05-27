Mudurnu belediyesi evlere şenlik

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu Belediyesi hizmet vereyim derken, işleri adeta arapsaçına çevirmeye devam ediyor. Bir yıldır alt yapı çalışması bahanesiyle ilçe sokaklarını patates tarlasına çeviren belediyenin şimdide yağmur suyu toplama kanalları tıkandı. Yapımı henüz yeni tamamlanan yağmur suyu toplama borularının tıkanması nedeniyle ilçede birçok yerde adeta yol gölcükleri oluştu. Yağan yağmurla nedeniyle çamur deryasına dönen cadde ve sokaklar bu sefer su birikintileri ile dolması vatandaşı canından bezdirdi.

Bayram boyunca süren sağanak yağışlar nedeniyle, yeni hizmete giren yağmur suyu alt yapısındaki boruların tıkanması sonucu meydana gelen yol gölleri sosyal medyada vatandaşın alay konusu oldu. Sosyal medyadan sokak ve caddelerin içler acısı görüntülerini paylaşan vatandaşlar, “Daha hizmete girdiği ilk gününde önemli caddeler sular altında kaldı ve çamur deryasından sonra şimdi de su göletleri meydana geldi. Belediye Başkanının göreve başlamasıyla birlikte hizmetlerin bir türlü tam olarak yerine getirilmediğinden aylardır ilçe halkı olarak rahatsız olduğumuz doğrudur” yorumunu yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 13:27