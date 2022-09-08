Mudurnu Belediyesine ceza yolda

Valiliğin aldığı bu kararları takdirle karşılayan Mudurnulu Vatandaşlar, “Bolu Belediye Başkanlığı’na, Büyüksu Deresine atık su deşarj ettiği için binlerce lira ceza kesen valiliğin aynı cezayı Mudurnu Deresine kanalizasyon akıtan Mudurnu Belediyesi’ne kesilip kesilmeyeceğini” sordu. Zira vali başkanlığında yapılan toplantıda alınan en önemli karar Abant ve Mudurnu dereleri atık su deşarjı yapılmasının engellenmesi kararıydı.

İŞTE VALİLİK KARARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, kent genelinde yaylalar dahil olmak üzere herhangi bir arıtıma tabi tutulmadan alıcı ortama deşarj edilen atık suların tespitinin yapılarak Çevre Kanununa göre işlem yapılmasına karar verilen toplantıda, Merkez ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nı besleyen Abant ve Mudurnu dereleri havzalarındaki kollektör hatlarının Bolu Belediyesince kontrol edilerek, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, söz konusu havzalara arıtılmadan atık su deşarjı yapılmasının engellenmesi kararı alındı.

BOLU’YA CEZA

Bolu Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle 394 bin 548 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Atık su arıtma tesisiyle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek arıtma tesisinde revizyon yapılarak kapasite artışına gidildi. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı zamanlarda yapılan denetimlerde kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiği tespit edilmişti. 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinin tespit edilmesi üzerine idari para cezası 2 kat artırılarak Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira ceza uygulandı ve hukuki süreç başlatıldı.

MUDURNU NE OLACAK

İlimizin hali hazırdaki içme suyu havzası olan Gölköy göledi baraj havzasını besleyen Mudurnu deresinin ana kolu olan ve Mudurnu ilçemizi boydan boya geçen Mudurnu çayına şehir içinde yapılan kontrolsüz atık su deşarjını önceki gün gazetemizde yayınlamıştık. Mudurnu Kaygana Mahallesi’nde yeni yapılan 4. Etap TOKİ boyunca tüm evlerin kanalizasyonlarının fütursuzca dereye açıktan bırakıldığını ve kanalizasyonların açıktan akmasının çevrede büyük bir kokuya neden olduğunu yazmıştık. Mudurnu Deresi boyunca akan kanalizasyon suyunun, derenin ulaştığı çevrede tahribata neden olması ve yeraltı sularıyla içme sularına karışma ihtimali bulunuyor. Direk evlerden gelen kanalizasyon atıklarının dereye bırakılması ve atık suyun yüzlerce metre mahallelerde üstü açık dere yatağını dolaştıktan sonra kontrolsüz deşarjı adeta çevre felaketine davetiye çıkartıyor. Özellikle yaz aylarında hastalık saçan dere etrafında oynayan çocuklar ise bu nasıl sorumsuzluk sorusunu gündeme getiriyor.

BELEDİYENİN SORUMSUZLUĞU

Mudurnu Belediyesi’nin bu sorumsuzluğu halk sağlığını tehlikeye sokuyor. Yıllardır kanalizasyonun açıktan aktığını belirten mahalle sakinleri Mudurnu Belediyesi’nin sorunun çözümü için çaba sarf etmediğini belirterek, “Kanalizasyonun aktığı dere TOKİ konutları önünden, Dumlupınar İlkokulu ve Mudurnu Ortaokulu’nun da yakınından geçiyor. Çocuklarımız ve kendimiz için endişeliyiz” ifadelerini kullandılar.