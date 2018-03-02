Haber: BMA

Konu ile ilgili açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, “İlçemiz Karacakaya ve Büyükcami Mahallelerinde yapılan 2B çalışmaları neticesinde, 3. Etap Toki Konutları yanında bulunan 4205m² alana sahip taşınmaz ile Büyükcami Mahallesinde 1763m² alana sahip taşınmazlar, hazine adına kayıtlıyken ön alım hakkı kullanılarak halkımızın sosyal etkinliklerinde kullanılması amacıyla Belediyemizce satın alınmıştır. İlçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.