Haber: BMA

25 çocuğun katıldığı programda önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir daha sonra Ulus'ta bulunan I. Meclis Binası ziyaret edildi.

Mudurnu'daki çeşitli okullardan temsilcileri bulunan Çocuk Belediyesine öğretmenleri de eşlik ettiler. Gezi sırasında bir sonraki dönemde yapılacak faaliyetler hakkında fikir alışverişi de yapan çocuk belediyesi mensupları kendileri için oldukça faydalı, yoğun ve keyifli bir gün geçirdiler.

Mudurnu Çocuk Belediyesi Başkanı Tuğba Öztürk; “Mudurnu Çocuk Belediyesi olarak aklımızda birçok faaliyet bulunmakta fakat bunları gerçekleştirmeden önce ilk olarak işe Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek başladık.Arkadaşlarımla güzel bir gün geçirdik. Bizlere bu konuda olduğu gibi her konuda yardımcı olan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl'e ve belediye personellerine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte güzel bir gün geçirdik” diye konuştu.

Mudurnu Belediyesi Başkanı Mehmet İnegöl ise; “Çocuklar bizim yarınımız. Aydınlık bir Türkiye için umudumuz. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Çocuk Belediyesi Anıtkabir ziyaretinde bulunmak istediklerini ifade ettiler. Biz sadece çocuklarımızın isteklerini getirdik. Gönüllerince bir gün geçirdiler. Şimdi hepsine iyi tatiller diliyorum” dedi