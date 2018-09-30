Haber: BMA

Atatürk Meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenler açılış konuşmalarıyla devam etti. Mudurnu Çocuk Belediyesi Başkanı Tuğba Öztürk, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ve Mudurnu Kaymakamı Mustafa Duruk birer konuşma yaptı.

Mudurnu Çocuk Belediyesi Başkanı Tuğba Öztürk; Çocuk Belediyesinin faaliyetlerinden söz ederek, tüm Mudurnu Çocukları adına Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl'e teşekkür etti.

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl konuşmasında; “Hepimiz çocuklar için " yarının büyükleri " deriz. Fakat çoğu zaman içinde yaşadığımız zamanlarda söz sahibi bireyler olduğunu unuturuz. İşte tam da bu sebepten dolayı; geleceğimizi düzenlemeye bugünlerimizi düzenleyerek başlayabileceğimizi düşünüyoruz.

Bizler; Mudurnu'da yaşayan tüm evlatlarımızı, sosyal ve kültürel olarak desteklemeliyiz. Çocuklarımız da bize destek verirse ilçemizi, ülkemizi daha güzel yarınlara taşırız. Çocuklarımız geleceğin yöneticisi ve güvencesidirler. Onların kıymetini bilen, onlara önem veren milletler iyi bir nesil yetiştirmiş olurlar" sözlerine yer verdi.

Mudurnu Kaymakamı Mustafa Duruk ise; Çocukların haklarının verildiği yerleşim yerlerinde idareci olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinlikleri düzenleyen Çocuk Belediyesi mensuplarına teşekkür etti.

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu Halk Dansları ve Mudurnuspor Kick Boks takımının gösterilerinin ardından Tarihi Mudurnu Arastası içinde düzenlenen "Çocuk Gözüyle Mudurnu" sergisi ziyaret edildi. Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf Öğrencisi Utku Özçelik'in tek kişilik gitar performansı ve şarkıları dinlendikten sonra, Nebahat Büyüker ,Kamuran Esen, Mustafa Çetinkaya, Nurdan Topaloğlu ve Melek Basmacı eşliğinde yağlı boya, ahşap yakma, ahşap baskı boyama gibi farklı alanlarda uygulama çalışmalarına dahil olan çocuklar, yine arasta içinde satranç turnuvasını tamamladılar.

Temiz bir çevre için sloganıyla ve Mudurnu Protokolüyle birlikte çarşı içinde farkındalık yaratmak için çöp toplama organizasyonu düzenleyen çocuklar, su ve enerji tasarrufu ile ilgili tüm vatandaşlara bilgilendirme ilanları dağıttılar.

Mudurnu Çocuk Belediye Başkanı Tuğba Öztürk; Mudurnu Çocuk Belediyesi olarak çok güzel bir etkinlik düzenlediğimizi düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma, Mudurnu Belediyesinde görevli abilerimiz ablalarımıza, Mudurnu Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl'e ve Mudurnu Kaymakamı Sayın Mustafa Duruk'a Mudurnu Çocukları adına teşekkür ederim" diye konuştu.