HABER:Erdal Tanrıverdi

Mudurnu ilçesi Karacakaya Mahallesi Şamullalar Çiftliğinde gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın da can kaybı yaşanmazken evde yaşayan Selahattin ÇAKAR ve Eşi kendilerini dışarıya zor attı.

Komşularının yardımı ile yangını söndürmeye çalışan ÇAKAR Çiftinin gözlerinin önünde yılların birikimi olan evleri kül oldu.

Mudurnu İtfaiye Ekipleri Yangına müdahale ederek çevreye sıçramasını önledi. Yangında tamamen yanan 2 Katlı Ahşap Evden hiçbir Eşyayı kurtaramadıklarını ifade eden Selahattin ÇAKAR canımızı zor kurtardık bunada şükür dedi.