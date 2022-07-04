Mudurnu'da 46. Şeyh-ül İmran Bayramı yapıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfınca Şeyh-ül İmran Veli Hazretleri ile Filibeli Ahmet Efendi Türbeleri'nin yanında yapılan etkinlikte mevlid-i şerif okundu.

Kılınan namazın ardından etkinliğe katılan binlerce kişiye gece saatlerinden itibaren hazırlanan 400 kazan pilav ile 100 kazan et dağıtıldı. Düzceli hayırseverler Yılmaz ve Haydar Durmazoğlu ise babalarının hayrına 6 ton karpuz dağıttı.

Vakıf Başkanı Metin Soygür, "bayrama katılanlara ikram için 1,5 ton pirinç, 118 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan, 250 kilogram sıvı yağ, 30 kilogram tereyağı, 150 kilogram nohut ve 300 kilogram tuz kullanılarak yemek yapıldı. Ayrıca, 6 bin kişiye yetecek yufka dağıtıldı. Yemeklerin hazırlanmasında 25 görevli gece gündüz pilav pişirdi. Hazırlanan etli pilav yaklaşık 6 bin kişiye ikram edildi" dedi.

Her yıl bu etkinliği hayırseverlerin destek ve yardımlarıyla düzenlediklerini aktaran Soygür, bölgede yeni başlanan cami inşaatını da gelecek yıl düzenlenecek etkinliklere kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 11:22