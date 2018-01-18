Haber: Semih Baykal

İlimiz Mudurnu İlçesine Sürmeli Köyünde Mahmut Erhan’a ait olduğu öğrenilen evde sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evin bitişinde bulunan samanlık, ahır ve odunluğa sıçradı. Evin etrafından alevler çıktığını gören ev sahibi ve vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Köylülerden bazıları da yangında zarar görmeyen eşyaları dışarı çıkarttı. Yangın sonunda ahşap ev, samanlık, odunlu ve ahır kullanılmaz hale geldi.