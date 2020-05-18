Mudurnu'da ekmek muamması

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu’da Halkın Ekmeği ile göreve gelir gelmez oynamaya başlayan Mudurnu Belediye Başkanı Türker bir yıl önce göreve başlar başlamaz ekmeğe % 40 oranında zam yapmıştı. Göreve geldiği 2019 Nisan ayında 1 lira olan 300 gr halk ekmeğin fiyatını 1.25’e yükseltmiş, gramajını se 250 grama çekmişti. Ekmeğe zam yapmakla yetinmeyen Başkan Türker 2013’de Eski Belediye Başkanı Mehmet İnegöl tarafından kurulan fırını kapatarak özelleştirmişti. Bu aşamadan sonra ilçede ilginç bir durum gerçekleşti.

BAŞKANLAR ANLAŞTI

Başkan Necdet Türker vatandaşa ucuz ekmek sağlayan belediye fırın işletmesini özelleştirmesinin ardından henüz 20 gün geçmeden fırın ihalesini alan firma ilçede faaliyet gösteren diğer iki fırınla anlaşarak ekmek fiyatlarını 1 lira 25 kuruşa sabitledi. İlçede fırıncılık faaliyeti gösteren diğer bir firmanın ise Mudurnu Eski Belediye Başkanlarından AK Partili Metin Soygür olması olaya yeni bir boyut kazandırdı. Eski başkanla yeni başkan ilçede ekmek fiyatında anlaştılar yorumları yapıldı. İlçede neden yıllarca ekmeğin fazla fiyata satıldığı ise merak konusu oldu.

HERKESİN PLANI FARKLI

Kimileri halkın ekmeğiyle oynarken, kimileri de vatandaşa ücretsiz ekmek sağlamak için plan yapıyor. Mudurnu ilçemizde bulunan ekmek fırınlarıyla anlaşma yapan Mudurnu Ülkü Ocakları, askıda ekmek kampanyası başlattı.Halk ekmek fırını çalışanlarından Hakkı Yiğit, Ülkü Ocakları üyelerinin kendilerine gelerek ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için askıda ekmek kampanyası yapmak istediklerini söyleyerek, "Biz de kabul ettik. Belirlenen kişilere ücretsiz ekmek vermeye başladık. Biz zaten onları biliriz. Gelip alıyorlar. Güzel bir uygulama oldu" şeklinde konuştu.

İlçede faaliyet gösteren bir başka fırının işletmecisi ve Eski Belediye Başkanlarından Metin Soygür ise kendilerinin zaten zaman zaman askıda ekmek kampanyası yaptıklarını ifade ederek, "Biz zaten her zaman bu uygulamadan yanayız. İhtiyaç sahiplerine geldiğinde veriyoruz. Sadece ramazan ayında değil her zaman biz bu uygulamadan yanayız" dedi.